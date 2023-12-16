Аренда квартиры в столице на новогодние праздники — какие сейчас цены Сегодня 12:43 — Недвижимость

Аренда квартиры в столице на новогодние праздники — какие сейчас цены

В Киеве перед Новым годом цены на аренду квартир традиционно повысятся, но ненадолго. Сейчас самый бюджетный вариант в центре города стоит 1,5 тыс. грн в сутки.

Об этом пишет Новости. Live со ссылкой на данные портала посуточной аренды квартир Dobovo

Какие сейчас цены на аренду в столице

Согласно этим данным, в разных районах цены существенно отличаются. В частности, минимальные цены на квартиру можно найти на Троещине, а максимальные на Оболони — за 23 тыс. грн.

Троещина

Стоимость аренды за однокомнатную квартиру стартует от 500 грн/сут. Поэтому этот спальный район на портале считается самым доступным для тех, кто планирует сэкономить.

Святошино

Этот район тоже доступен для тех, кто не желает переплачивать. В окрестностях города цена на аренду жилья начинается от 550 грн. Там предлагают для отдыха как апартаменты, так и частные дома.

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Дарница

В этом районе современная инфраструктура, однако также весьма доступная стоимость. Цены на аренду начинаются с 700 грн в сутки. Стоимость может достигать 1,2 тыс. грн.

Борщаговка

В новогоднюю ночь современные апартаменты можно снять от 700 грн на Борщаговке. В этом районе спокойно и тихо. Приятная атмосфера подкреплена отличными вариантами жилья для комфортного празднования.

Голосеево

Голосеевский район имеет развитую инфраструктуру, что делает его отличным выбором. Суточные цены на жилье начинаются с 1 тыс. грн и могут достигать 2 тыс. грн.

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Оболонь

Оболонь привлекательна своей уютной атмосферой и близостью к Днепру. Стоимость аренды составляет в среднем от 800 до 1,5 тыс. грн за ночь. За элитные апартаменты просят от 20 до 23 тыс. грн в сутки.

Печерск

В этом элитном районе достаточно высока стоимость аренды жилья. Средняя цена уютной квартиры составляет от 1,5 тыс. грн. до 3 тыс. грн. в сутки.

Крещатик

Сняв жилье вдоль главной улицы столицы, Крещатика, можно погрузиться в праздничную атмосферу. Однокомнатное жилье предлагают за 2 тыс. грн в сутки. За трехкомнатную просят 11,45 тыс. грн.

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