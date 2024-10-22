Apple на два года отстает от конкурентов в области искусственного интеллекта — Finance.ua

Apple на два года отстает от конкурентов в области искусственного интеллекта Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

Apple на два года отстает от конкурентов в области искусственного интеллекта

Аналитик Марк Гурман поделился оценкой, которую предоставляют ИИ-платформе Apple Intelligence некоторые сотрудники компании. Как выяснилось, часть из них считает, что пока что производитель значительно отстает от конкурентов, и внутренние тесты это подтверждают.

По словам отраслевого аналитика Марка Гурмана, некоторые сотрудники Apple считают, что в области ИИ-разработок компания значительно отстает от конкурентов. Отчасти это подтверждают и результаты внутренних тестов, согласно которым ChatGPT гораздо точнее отвечает на вопросы по сравнению с Apple Intelligence.

«Исследование показало, что ChatGPT от OpenAI на 25% точнее, чем Siri, и может распознать на 30% больше вопросов. На самом деле некоторые в Apple считают, что их технология генеративного ИИ — по крайней мере, на данный момент — отстает от лидеров отрасли более чем на два года», — утверждает журналист.

Одной из причин такого поведения фирменного ИИ может быть тот факт, что Apple больше полагается на железо своих гаджетов, а не на облачные сервисы. В будущем это может измениться: по данным источника, компания уже работает над внедрением в Siri возможностей GPT-4o, а также инструментов генерации текста от OpenAI.

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«Apple пока не показала, что может добиться реальной компетентности в области ИИ. Сегодня нет особых причин покупать продукты только ради Apple Intelligence. Если потребители купятся на эту идею благодаря маркетинговым усилиям Apple, они могут быть удивлены, обнаружив, что в новых устройствах мало значимых ИИ-инструментов», — отметил аналитик.

С другой стороны, по словам журналиста, Apple имеет два козыря. Это эффективная экосистема, позволяющая сравнительно быстро развертывать обновления, и потенциал для роста. К примеру, картографический сервис компании поначалу тоже отставал от конкурентов после релиза, но впоследствии стал очень конкурентоспособным.

iTechua По материалам:

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