АІ-модели только имитируют мышление: исследование Apple — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АІ-модели только имитируют мышление: исследование Apple

Технологии&Авто
18
АІ-модели только имитируют мышление: исследование Apple
АІ-модели только имитируют мышление: исследование Apple
Исследование, проведенное учеными Apple, показало, что большие языковые модели, такие как ChatGPT, демонстрируют ограничения в способности к логическому мышлению, особенно при добавлении несущественных деталей к математическим задачам.
Хотя такие модели успешно решают простые математические задачи, их легко сбить с толку, добавив лишнюю информацию, не имеющую отношения к решению. Например, модель может легко посчитать количество киви, собранных Оливером, в стандартной задаче. Однако, если добавить деталь, что несколько киви были меньше среднего размера, ИИ ошибочно включает эту информацию в свой расчет, вычитая киви, хотя это не нужно.
Читайте также
Авторы исследования, в частности Мехрдад Фараджтабар, подчеркивают, что такое поведение демонстрирует неспособность ИИ к настоящему логическому мышлению. Модели следуют шаблонам, заложенным в их данные, и не умеют корректно адаптироваться к новым аспектам задач.
Несмотря на попытки решить эти проблемы с помощью техники оптимизации запросов (prompt engineering), исследователи пришли к выводу, что для более сложных условий требуется слишком много контекста. Это открывает важный вопрос о том, способен ли ИИ достичь уровня настоящего мышления и логического анализа.
По материалам:
cikavosti
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.