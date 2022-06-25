Аналитики подсчитали, сколько ТРЦ в Украине потеряли из-за войны — Finance.ua

Аналитики подсчитали, сколько ТРЦ в Украине потеряли из-за войны Сегодня 20:40

Украинский Совет Торговых Центров посчитал потери, которые понесла отрасль ТЦ в результате агрессии с стороны россии. Общие потери отрасли за 4 месяцы войны составляют 9,8 млрд долл. США.

Прямые потери

Прямые потери торговых центров, которые считаются как стоимость замещения повреждений ТЦ, составляют 350 млн долл. По состоянию на начало июня в Украине значительные повреждения получили 23 ТЦ. Наибольшая доля приходится на восточную часть Украины — 12 ТЦ повреждено на сумму 250 млн долл. Торговые центры в Киеве и регионах пострадали на сумму 68 млн (6 ТЦ). В южной части страны потери составили примерно 29 млн (5 ТЦ). Наиболее пострадавшими ТЦ являются Порт сити (Мариуполь), Nikolsky и Караван (Харьков), Retroville (Киев), Fabrikа (Херсон).

Косвенные потери

Значительно больше косвенные потери, которые понесли торговые центры. Общие косвенные потери оцениваются в 9,5 млрд долларов.

Наибольшие косвенные убытки наблюдаются в восточных регионах Украины, где боевые действия продолжаются и сейчас. Несмотря на то, что некоторые ТЦ возобновляют работу, доходы остаются на уровне менее 30% от довоенных. Наоборот, в центре и на западе страны демонстрирует быстрое восстановление уже в апреле и мае. Постепенно с мая и июня начинает восстанавливаться Киев, северные и южные регионы.

Остановилось проектирование и строительство еще многих ТЦ, которые должны были открыться в 2023–2024 гг., но пока это количество не просчитано.

«9,8 млрд долл. — это потери, которые имеет отрасль только за 4 месяца войны. Не следует забывать, что с 2014 года на временно оккупированной территории остается около 780 тыс. кв. м торговых площадей в ТЦ. Если учитывать их оценку и недополученную за 8 лет прибыль, то потери составили дополнительно еще больше 2 млрд долл. Также, к сожалению, отрасль и дальше будет терять недополученную прибыль вследствие разрушений и уменьшения потребления. За следующие 12 месяцев украинские ТЦ могут потерять еще около 1 млрд долл. Таким образом, за год общие потери могут составлять около 13 млрд долл.», — Максим Гаврюшин, Глава УРТЦ.

Ключевыми факторами больших косвенных потерь является сокращение потребления вследствие миграции и боевых действий, а также повышение рисков страны, что влияет на инвестиционную привлекательность торговой недвижимости.

Также на работу отрасли влияют трудности, которые испытывают ритейлеры сейчас в Украине — логистика, валютные операции, проблемы с персоналом, отсутствие кредитования, рост цен вследствие падения гривны и другое.

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