Американцы ожидают роста цен и безработицы — Finance.ua

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Американцы ожидают роста цен и безработицы

Мир
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Американцы ожидают роста цен и безработицы
Американцы ожидают роста цен и безработицы
Американцы ожидают, что цены будут расти на 3,5% ежегодно в течение следующих 5−10 лет.
Об этом пишет Bloomberg.

Причины

Это самый высокий уровень ожидаемой долгосрочной инфляции с 1995 года, согласно февральскому опросу Мичиганского университета.
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Причиной такого скачка стали опасения по поводу таможенной политики Дональда Трампа, которая может повысить цены на импорт.
В то же время, более половины американцев ожидают роста безработицы в 2025 году — это максимальный уровень пессимизма с 2020 года.
Федеральная резервная система не спешит снижать ставки, поскольку инфляция остается высокой.
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За последний год ожидания по инфляции на ближайшие 12 месяцев выросли до 4,3%.
Напомним, по данным исследования Мичиганского университета, финансовый пессимизм охватил все возрастные и социальные группы американцев, независимо от дохода или политических предпочтений.
Основной фактор для беспокойства — возвращение высокой инфляции уже в ближайшие 12 месяцев, подчеркивается в отчете.
По материалам:
Економічна Правда
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