Алгоритм выезда за границу деятелей культуры и медийщиков — ГПСУ Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Алгоритм выезда за границу деятелей культуры и медийщиков — ГПСУ

Накануне правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры. Одна из причин такого решения — избежать спекуляций на эту тему.

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Читайте также Минкульт снова будет помогать с выездом за границу деятелям искусств и медийщикам

«Министерство культуры в свое время сообщило, почему они приняли такое решение. Чтобы не способствовать этой категории граждан в пересечении границы, в частности, чтобы избежать спекуляций на эту тему. И необходимостью нормировать эту норму непосредственно посредством правил пересечения государственной границы», — сказал Демченко.

Он отметил, что решением правительства были внесены изменения в постановление № 57 о правилах пересечения границы гражданами Украины. И там появились отдельные пункты в отношении деятелей культуры и представителей СМИ.

«Теперь есть четко расписанный алгоритм обращения в Минкульт относительно необходимости таких представителей выезда за пределы Украины, участия в различных мероприятиях. Как они должны подавать такие запросы, через кого. Какие сроки, чтобы Минкульт успел рассмотреть их и сделать письмо на администрацию ГПСУ о необходимости пересечения границы такой категории граждан», — добавил Демченко.

Спикер также рассказал, что именно потребуют работники государственно-пограничной службы во время проверки деятелей искусств и медийщиков на границе. В частности, по словам Демченко, такие люди обязательно должны иметь письмо от Минкульта в отношении человека с указанием, куда он следует.

«Это также письмо от иностранного представительства — куда, или на какие мероприятия следует данный человек, с переводом на украинский язык. И другое требование — это наличие военно-учетного документа с соответствующими отметками ТЦК. Это может быть просто обновление своих данных. И еще одно требование — подтверждение цели поездки в пункте пропуска. Если наши инспекторы выяснят, что человек заявлялся на мероприятие за пределами Украины, а фактически его цель поездки совсем иная — ему может быть отказано в пересечении государственной границы Украины», — рассказал Демченко.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.