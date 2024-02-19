Альпари Банк решил уйти с банковского рынка — Finance.ua

Альпари Банк решил уйти с банковского рынка Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Альпари Банк решил уйти с банковского рынка

Единственный акционер АО «Альпари Банк» принял решение № 6/2023 прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердить соответствующий план прекращения.

Об этом пишет FinClub.

100% акций банка принадлежат гражданину Украины Бахтаре Хедаятоллах, проживающему в ОАЕ.

Решение единственного собственника банка от 12 декабря 2023 года о прекращении банковской деятельности было одобрено Национальным банком 28 декабря 2023 года, когда «План прекращения осуществления банковской деятельности АО «Альпари Банк» был согласован решением НБУ № 495-рш.

Этот план означает, что Банк Альпари отказывается от банковской лицензии, но продолжит существовать как юридическое лицо. Закон позволяет ему стать небанковским финансовым учреждением.

План прекращения банка должен завершиться 15 мая 2024 года.

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Альпари Банк — это самый маленький банк страны с чистыми активами в 193,4 млн грн (0,0066% активов системы по состоянию на 1 января 2024 года). Почти все средства вложены в депсертификаты НБУ — 160,2 млн грн.

Это его собственные средства, поскольку собственный капитал банка — 183,7 млн грн. Обязательств банк имел всего на 9,7 млн ​​грн, в том числе 5 млн грн субординированного долга и 1,08 млн грн средств клиентов.

Банк оказался среди 7 убыточных банков по итогам 2023 года на последнем месте — 6,06 млн грн.

Сейчас Альпари Банк сокращает привлечение средств и подлежащих возврату банковских металлов от неограниченного круга лиц и сокращает предоставление средств и банковских металлов в кредит за счет привлеченных во вклады (депозиты), в том числе на текущие счета, средств и банковских металлов от собственного имени, на собственных условиях и на свой риск (кроме осуществления операций по приобретению депозитных сертификатов НБУ).

«Поскольку наше банковское учреждение находится в процедуре прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, предоставление банковских услуг в настоящее время ограничено. Существующие счета постепенно закрываются, новые счета каким-либо клиентам не открываются», — говорится в заявлении банка.

У учреждения нет филиальной сети — только центральный офис в Киеве.

НВ По материалам:

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