Альфа-Банк Украина перечислил помощь Вооруженным Силам Украины — Finance.ua

Альфа-Банк Украина перечислил помощь Вооруженным Силам Украины
Сегодня 08:12 — Личные финансы
Альфа-Банк Украина перечислил 10 млн грн в помощь Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщил Рафал Ющак, CEO Альфа-Банка Украина на своей странице в фб.
Клиенты банка также могут присоединиться: в Sense SuperApp в разделе «Переводы/Платежи», «Платежи» — «Помощь ВСУ».
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