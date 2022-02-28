Альфа-Банк Украина перечислил помощь Вооруженным Силам Украины — Finance.ua

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Альфа-Банк Украина перечислил помощь Вооруженным Силам Украины

Сегодня 08:12 — Личные финансы

Альфа-Банк Украина перечислил 10 млн грн в помощь Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщил Рафал Ющак, CEO Альфа-Банка Украина на своей странице в фб.

Клиенты банка также могут присоединиться: в Sense SuperApp в разделе «Переводы/Платежи», «Платежи» — «Помощь ВСУ».

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