Акции McDonald’s упали после отравлений бургерами в США — Finance.ua
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Акции McDonald’s упали после отравлений бургерами в США

Фондовый рынок
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Акции McDonald’s упали почти на 7% после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Роял Чизбургер сети ресторанов, привела к смерти одного человека и заболеванию 49 человек в США.
Об этом сообщает CNBC.
Во вторник, 22 октября, акции McDonald’s упали примерно на 7% во время внебиржевых торгов. В своем заявлении во вторник McDonald’s сообщила, что принимает быстрые и решительные меры после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.
Компания заявила, что начальные результаты продолжающегося расследования показывают, что некоторые заболевания могут быть связаны с нарезанным луком — или свежим луком, нарезанным тонкими ломтиками — который используется в бургере и поставляется одной компанией, обслуживающей три распределительных центра.
McDonald’s поручил всем местным ресторанам убрать нарезанный лук из своих поставок и приостановил распространение этого ингредиента в ряде регионов. Гамбургеры Quarter Pounder будут временно недоступны в нескольких западных штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также в некоторых других штатах, сообщил McDonald’s.
Президент McDonald’s USA Джо Эрлингер заявил в видеообращении, что вспышка не коснулась большинства штатов, а также других продуктов компании из говядины, включая чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble и двойной чизбургер. В этих сэндвичах используется другой тип лука.
В CDC заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки, «вероятно, намного выше», чем сообщалось ранее. Агентство заявило, что это связано с тем, что многие выздоравливают от инфекции E. coli, не проводя тестирования или не получая медицинской помощи.
Центры контроля и профилактики заболеваний в США (CDC) сообщили, что в период с 27 сентября по 11 октября было зарегистрировано 49 случаев отравления в 10 штатах, большинство из которых — в Колорадо и Небраске. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы, один человек в Колорадо скончался.
По материалам:
Економічна Правда
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