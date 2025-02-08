Агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога в Украине — Finance.ua
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Агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога в Украине

Аграрный рынок
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Агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога в Украине
Агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога в Украине
В 2024 году агросектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога среди производителей подакцизной продукции в Украине.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Сколько средств поступило в бюджет

В частности, в государственный бюджет поступило 105,2 млрд грн, из которых 85,9 млрд грн (81,7%) — именно от произведенной в Украине аграрной продукции.
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«Налоговые поступления — это основа финансирования обороны, восстановления инфраструктуры и социальных программ», — подчеркнул Виталий Коваль.
Крупнейшие категории поступлений:
  • табачные изделия — 71 млрд грн (+16,6% к 2023 г.)
  • спиртные напитки — 8,75 млрд грн (+8,9%)
  • винодельческая продукция — 2,26 млрд грн (+20,3%)
  • пиво — 3,78 млрд грн (+5,1%)
  • спирт этиловый — 124 млн грн (на уровне 2023 г.)
Кроме того, 29 млрд грн акцизного налога поступило из импортированной подакцизной аграрной продукции.
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Напомним, Министерство экономики внесло изменения в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством. Теперь в программу входят 11 848 единиц техники от 138 украинских предприятий.
По материалам:
Finance.ua
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