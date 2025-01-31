Зеленский предложил создать продовольственный хаб в Ливане — Finance.ua

Зеленский предложил создать продовольственный хаб в Ливане
Президент Владимир Зеленский предложил создать продовольственный хаб на территории Ливана с целью поддержки населения страны.
Об этом глава государства сообщил 30 января.
По словам Зеленского, у него состоялся телефонный разговор с недавно избранным президентом Ливана Джозефом Ауном.
Он поздравил Ауна с победой на выборах и поблагодарил позицию официального Бейрута, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны. Мы также обсудили усиление двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере», — сказал Зеленский.
Напомним, 27 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что Украина отправила 500 тонн пшеничной муки Сирии, где оппозиция свергла диктатора Башара Асада.
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Ранее министр сельского хозяйства Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять Сирии продовольствие.
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