Зеленский предложил создать продовольственный хаб в Ливане — Finance.ua

Зеленский предложил создать продовольственный хаб в Ливане Сегодня 19:30 — Аграрный рынок

Президент Владимир Зеленский предложил создать продовольственный хаб на территории Ливана с целью поддержки населения страны.

Об этом глава государства сообщил 30 января.

По словам Зеленского, у него состоялся телефонный разговор с недавно избранным президентом Ливана Джозефом Ауном.

Он поздравил Ауна с победой на выборах и поблагодарил позицию официального Бейрута, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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«Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны. Мы также обсудили усиление двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере», — сказал Зеленский.

Напомним, 27 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что Украина отправила 500 тонн пшеничной муки Сирии, где оппозиция свергла диктатора Башара Асада.

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Ранее министр сельского хозяйства Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять Сирии продовольствие.

Українські Новини По материалам:

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