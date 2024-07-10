Украина и Ливан активизируют сотрудничество в торгово-экономической сфере — Finance.ua

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Украина и Ливан активизируют сотрудничество в торгово-экономической сфере

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Украина и Ливан активизируют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Украина и Ливан активизируют сотрудничество в торгово-экономической сфере
4 июля 2024 года состоялся визит заместителя министра экономики Украины — Торгового представителя Украины Тараса Качки в Ливанскую Республику, в рамках которого состоялся ряд встреч с представителями Правительства Ливана.
Такой визит стал первым официальным визитом представителя Правительства Украины в Ливан за последние 13 лет и призван придать новый импульс в развитии двусторонних отношений между странами.
Об этом пишет пресс-служба Минэкономики.
В частности, в ходе встречи с министром промышленности Ливана Джорджем Бушикяном стороны обсудили особенности функционирования экономики Украины, в т. ч. промышленного сектора в условиях российской агрессии, а также вопрос привлечения инвестиций, как для послевоенного восстановления Украины, так и для развития приоритетных отраслей:
  • возобновляемой энергетики,
  • добычи и хранения газа,
  • экологичной металлургии и др.
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Во время встречи с Советником Премьер-министра Ливана Зиадом Микати говорилось о поддержке международных усилий по деэскалации напряженности на ливано-израильской границе. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Также ливанскую сторону пригласили приобщиться к гуманитарной инициативе Украины «Grain from Ukraine» и к числу подписантов Совместного коммюнике по результатам состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира. Кроме того, речь шла об усилении обмена опытом и технологиями в сфере гуманитарного разминирования.
По материалам:
Finance.ua
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