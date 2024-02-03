70% переселенцев хотят остаться на новом месте жительства — Finance.ua

70% переселенцев хотят остаться на новом месте жительства Сегодня 12:19 — Личные финансы

70% переселенцев хотят остаться на новом месте жительства

По данным опроса, проведенного Агентством социального консалтинга «Социоконсалтинг», 70% внутренне перемещенных лиц в Украине выразили намерение остаться на своем текущем месте жительства.

Об этом заявила Наталья Булыга, руководитель отдела мониторинга и оценки социальных проектов Агентства, в ходе презентации результатов исследования «Мониторинг социальной интеграции ВПЛ», пишет « Укринформ ».

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Она пояснила, что хотя некоторые респонденты выразили сомнение по поводу будущего и отметили, что «затрудняюсь ответить» или планируют «вернуться домой», большинство опрошенных планирует остаться в том городе, где их опрашивали.

«Мы понимаем, выезжать будут те пару процентов, которые уже предпринимают определенные шаги для того, чтобы уехать, — ищут жилье и работу. Остальные так или иначе будут жить в том городе, где мы их опрашивали, возможно, даже всю жизнь», — сказала Булыга.

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Кроме места жительства, согласно результатам опроса, основными проблемами для ВПЛ являются материальное положение, жилье, занятость, доступность и качество образования. Даже проблемы, которые находятся на нижнем уровне рейтинга, такие как доступность психологической или юридической помощи, важны для около трети опрошенных.

По поводу материального положения, 56% респондентов сообщили о проблемах с удовлетворением базовых потребностей, таких как еда и одежда. Эта ситуация возникает из того, что лишь немногим более половины опрошенных имеют хотя бы одну заработную плату в семье, а остальные получают различные социальные пособия.

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Булыга также отметила, что большинство респондентов, имеющих работу, также имеют материальные проблемы.

Одной из самых больших забот для ВПЛ является страх отсутствия денег на еду и средства для детей. Более того, многие опрошенные пожаловались на высокие расходы на аренду жилья и коммунальные услуги, а также на недоступность жилья.

Отмечается, что социологи опросили 800 переселенцев от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

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Укрінформ По материалам:

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