60% новых ФЛП в 2024 году открыли женщины — заместитель министра экономики — Finance.ua
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60% новых ФЛП в 2024 году открыли женщины — заместитель министра экономики

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60% новых ФЛП в 2024 году открыли женщины — заместитель министра экономики
60% новых ФЛП в 2024 году открыли женщины — заместитель министра экономики
Женщины в Украине все активнее занимают ключевые позиции в экономике: 60% всех вновь созданных ФЛП в 2024 году были открыты именно женщинами — это впервые за всю историю.
Об этом рассказала Татьяна Бережная, заместитель министра экономики Украины на форуме Women Leaders For U.
Кроме того, по ее словам, сейчас в каждой третьей компании на руководящих должностях работают женщины. А на рынке труда официально работают около 4 млн украинок — всего на несколько сотен тысяч меньше, чем мужчин.
Она отметила, что эти цифры — свидетельство мощного вклада женщин в экономику, особенно в условиях войны.
«Мы в Министерстве экономики очень скрупулезно относимся к данным, и сегодня они демонстрируют: женщины — это не просто социальная группа, это движущая сила нашей экономики», — сказала Бережная.
Среди успешных примеров государственной поддержки женщин она назвала грантовую программу «Власна справа», которую уже почти три года реализует Министерство. В прошлом году 65% участников составляли женщины. Интересно, что сначала женщины просили на свои бизнесы меньше средств, чем мужчины, однако эта тенденция постепенно выравнивается.
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Также актуальной остается программа ваучеров на получение профессиональных навыков, в частности в так называемых нетипичных для женщин сферах — электросварка, столярное дело, вождение и т. д.
«Женщины не просто получают новую профессию, они часто после этого открывают собственное дело. И это лучшее свидетельство того, как поддержка может трансформировать судьбы», — подчеркнула Бережная.

Справка Finance.ua:

  • согласно статистике, в 2024 году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, учредителями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.);
  • наибольшую часть компаний, учрежденных женщинами, можно увидеть в сферах профессиональных услуг, потребительского спроса и человеческого взаимодействия: аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%);
  • Как пишет YouControl, женщины доминируют на позиции главного бухгалтера в крупнейших фирмах. Среди топ-1000 компаний по состоянию на 2024 год на 807 предприятиях (81%) главными бухгалтерами работали женщины, тогда как всего в 113 компаниях (11%) — мужчины. Примерно в 8% случаев информация о главбухе отсутствовала.
По материалам:
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