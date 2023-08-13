54% украинцев вынуждены экономить. На чем именно экономят — Finance.ua

54% украинцев вынуждены экономить. На чем именно экономят Сегодня 16:05 — Личные финансы

54% украинцев вынуждены экономить. На чем именно экономят

Более половины — 54% украинцев прибегают к экономии и потребительским ограничениям после полномасштабного вторжения.

Такие данные привел Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса консалтинговой компании «Кантар Украина» во время iForum 2023.

Только треть жителей Украины может позволить купить новую одежду, и только каждому седьмому хватает бюджета на новый телефон, добавил он.

На чем именно украинцы экономят из-за войны

Как свидетельствуют исследования «Кантар Украина», более половины граждан значительно снизили расходы на развлечения и отдых, спорт и красоту, почти половина готова жить без любимого хобби или нового гардероба. Только расходы на еду, коммуналку и образование украинцы сокращать не согласны:

64% сократили расходы на развлечения и отдых;

54% - спорт;

52% - красота;

48% - хобби;

42% - одежда и обувь;

28% - образование и обучение;

16% - коммунальные услуги;

15% - продукты питания.

Чего украинцы боятся больше всего

Топ-3 опасений жителей страны выглядит так:

63% - рост цен на продукты питания;

55% - рост стоимости коммунальных услуг;

26% - рост инфляции.

Напомним, результаты исследования агентства PAQ свидетельствуют , что доходы большинства украинских беженцев в Чехии находятся за чертой бедности, а значительная часть из них работает на неквалифицированных должностях.

В то же время, по данным Work.ua, зарплаты растут третий месяц подряд. В июле средняя зарплата повысилась в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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