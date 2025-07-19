5 самых популярных цветов авто в Украине — Finance.ua

5 самых популярных цветов авто в Украине Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

5 самых популярных цветов авто в Украине

Украинские автомобилисты предпочитают машины серого цвета — в первом полугодии его выбрали 33,6% покупателей новых легковушек.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

5 самых популярных цветов

Как сообщают аналитики, самым популярным автомобилем в этой категории стал кроссовер Toyota RAV-4.

Читайте также В Украине стали чаще лишать водительских прав за игнорирование повесток

Вторую ступеньку занимают белые машины с долей 29,5%. Больше всего регистраций в этом цвете получил Renault Duster.

На третьем месте — классические черные автомобили, которые выбрали 16,8% покупателей. Среди черных автомобилей лидирует Toyota Land Cruiser Prado.

Четвертое место в лидерском списке занимают синие машины с долей 6,3%. В этой расцветке чаще всего регистрировали Suzuki Vitara.

Читайте также Что означают новые автомобильные номера (фото)

Пятерку лидеров замыкают авто зеленого цвета (5,8%), где снова самый популярный — Renault Duster.

Напомним, как говорится в обзоре Auto. Ria, за первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 6013 новых легковых автомобилей — на 330 меньше, чем в мае (снижение на 5,2%).

ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в июне

Renault Duster — 342 авто (+3); Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19); Toyota RAV4 — 251 авто (-175); Hyundai Tucson — 205 авто (-31); Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73); Honda e: NS1 — 200 авто (+24); BYD Song Plus — 198 авто (+1); Mazda CX-5 — 172 авто (-79); Zeekr 7X — 133 авто (+79); Skoda Kodiaq — 124 авто (-21); Volkswagen Touareg — 109 авто (-19); Skoda Octavia — 105 авто (+2); Citroen Berlingo — 101 авто (+81); Toyota Camry — 97 авто (+5); Nissan Qashqai — 88 авто (-1)Suzuki Vitara — 88 авто (-7); Citroen C-Elysee — 86 авто (+66); BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47) Renault Taliant — 82 авто (+44); Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5); Skoda Karoq — 77 авто (-4); Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28) Zeekr 001 — 72 авто (+22).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.