5 самых популярных цветов авто в Украине — Finance.ua

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5 самых популярных цветов авто в Украине

Технологии&Авто
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5 самых популярных цветов авто в Украине
5 самых популярных цветов авто в Украине
Украинские автомобилисты предпочитают машины серого цвета — в первом полугодии его выбрали 33,6% покупателей новых легковушек.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

5 самых популярных цветов

Как сообщают аналитики, самым популярным автомобилем в этой категории стал кроссовер Toyota RAV-4.
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Вторую ступеньку занимают белые машины с долей 29,5%. Больше всего регистраций в этом цвете получил Renault Duster.
На третьем месте — классические черные автомобили, которые выбрали 16,8% покупателей. Среди черных автомобилей лидирует Toyota Land Cruiser Prado.
Четвертое место в лидерском списке занимают синие машины с долей 6,3%. В этой расцветке чаще всего регистрировали Suzuki Vitara.
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Пятерку лидеров замыкают авто зеленого цвета (5,8%), где снова самый популярный — Renault Duster.
Напомним, как говорится в обзоре Auto. Ria, за первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 6013 новых легковых автомобилей — на 330 меньше, чем в мае (снижение на 5,2%).

ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в июне

  1. Renault Duster — 342 авто (+3);
  2. Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19);
  3. Toyota RAV4 — 251 авто (-175);
  4. Hyundai Tucson — 205 авто (-31);
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73);
  6. Honda e: NS1 — 200 авто (+24);
  7. BYD Song Plus — 198 авто (+1);
  8. Mazda CX-5 — 172 авто (-79);
  9. Zeekr 7X — 133 авто (+79);
  10. Skoda Kodiaq — 124 авто (-21);
  11. Volkswagen Touareg — 109 авто (-19);
  12. Skoda Octavia — 105 авто (+2);
  13. Citroen Berlingo — 101 авто (+81);
  14. Toyota Camry — 97 авто (+5);
  15. Nissan Qashqai — 88 авто (-1)Suzuki Vitara — 88 авто (-7);
  16. Citroen C-Elysee — 86 авто (+66);
  17. BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47) Renault Taliant — 82 авто (+44);
  18. Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5);
  19. Skoda Karoq — 77 авто (-4);
  20. Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28) Zeekr 001 — 72 авто (+22).
По материалам:
Finance.ua
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