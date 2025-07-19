5 самых популярных цветов авто в Украине — Finance.ua

5 самых популярных цветов авто в Украине
Украинские автомобилисты предпочитают машины серого цвета — в первом полугодии его выбрали 33,6% покупателей новых легковушек.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
5 самых популярных цветов
Как сообщают аналитики, самым популярным автомобилем в этой категории стал кроссовер Toyota RAV-4.
Вторую ступеньку занимают белые машины с долей 29,5%. Больше всего регистраций в этом цвете получил Renault Duster.
На третьем месте — классические черные автомобили, которые выбрали 16,8% покупателей. Среди черных автомобилей лидирует Toyota Land Cruiser Prado.
Четвертое место в лидерском списке занимают синие машины с долей 6,3%. В этой расцветке чаще всего регистрировали Suzuki Vitara.
Читайте также
Пятерку лидеров замыкают авто зеленого цвета (5,8%), где снова самый популярный — Renault Duster.
Напомним, как говорится в обзоре Auto. Ria, за первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 6013 новых легковых автомобилей — на 330 меньше, чем в мае (снижение на 5,2%).
ТОП-20 самых популярных моделей новых авто в июне
- Renault Duster — 342 авто (+3);
- Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19);
- Toyota RAV4 — 251 авто (-175);
- Hyundai Tucson — 205 авто (-31);
- Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73);
- Honda e: NS1 — 200 авто (+24);
- BYD Song Plus — 198 авто (+1);
- Mazda CX-5 — 172 авто (-79);
- Zeekr 7X — 133 авто (+79);
- Skoda Kodiaq — 124 авто (-21);
- Volkswagen Touareg — 109 авто (-19);
- Skoda Octavia — 105 авто (+2);
- Citroen Berlingo — 101 авто (+81);
- Toyota Camry — 97 авто (+5);
- Nissan Qashqai — 88 авто (-1)Suzuki Vitara — 88 авто (-7);
- Citroen C-Elysee — 86 авто (+66);
- BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47) Renault Taliant — 82 авто (+44);
- Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5);
- Skoda Karoq — 77 авто (-4);
- Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28) Zeekr 001 — 72 авто (+22).
Поделиться новостью