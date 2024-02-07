41% украинцев не могут найти работу с достойной оплатой — исследование (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

41% украинцев не могут найти работу с достойной оплатой — исследование (инфографика)

По мнению соискателей, сейчас работодатели стали более требовательны к навыкам кандидатов, а для успешного поиска работы нужно проявлять больше активности самим соискателям — так считают 18% респондентов.

Из 2400 опрошенных 60% работают в украинских компаниях, 17% - в международном бизнесе. У 71% респондентов — опыт работы более 10 лет, 6% опрошенных — молодые специалисты и студенты. 68% опрошенных имеют работу, остальные не трудоустроены.

Об этом говорится в исследовании GRC

Основные сложности, с которыми сталкиваются украинцы при поиске работы:

● 41% не могут найти работу с достойной оплатой;

● 29% отмечают уменьшение количества вакансий в профессии;

● 23% не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту;

● 22% респондентов отмечают, что на поиск работы уходит больше сил и времени;

● 22% отметили отсутствие фидбэка от рекрутеров после собеседования и при откликах на вакансии и 21% кандидатов указывают на отсутствие обратной связи после прохождения собеседования.

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Требования к кандидатам на вакансии достаточно высоки, почти 3 из 5 вакансий ожидают разговорный уровень английского языка, достаточный опыт и подтвержденные результаты работы. У работодателя нет времени и ресурсов на обучение профессиональным навыкам.

Требования соискателя к работодателю. Изменились приоритеты, изменились расходы, поэтому на 1 место выходит достойная заработная плата.

По данным опроса, 63% украинцев не боятся сокращений в ближайшие полгода, 17% работников ожидают сокращения.

Что с зарплатами

Что касается условий труда, то одним из ключевых вопросов для работников и кандидатов является размер оплаты труда: 28% респондентов ответили, что получают зарплату в полном размере, как и до войны; 12% отмечают ее сокращение на 10−30%; 9% респондентов фиксируют увеличение заработной платы на 10−30%; 8% респондентов отметили сокращение зарплаты более чем на 50%.

Несмотря на непростой период, 62% соискателей и работников не готовы снижать свои пожелания по заработной плате, даже если возникнут сложности с поиском новой работы; 15% респондентов готовы снизить свои зарплатные ожидания всего на 5%, а каждый десятый соискатель готов рассмотреть предложение с зарплатой на 6−15% меньше. Тех, кто готов уступить 16−25% зарплаты, всего 5% опрошенных.

Выводы

Несмотря на сложности и вызовы военного времени, 56% респондентов отметили, что они в целом удовлетворены работой. Каждый пятый работник не очень доволен работой.

Три ключевых фактора, которые, кроме зарплаты, удерживают сотрудников:

Возможность работать удаленно (33% респондентов);

Дружеская атмосфера в коллективе (33%);

Гибкий график работы и возможность удаленной работы (33%).

Также важны безопасные условия труда (25%) и налаженные отношения с руководителем (23%).

Все больше респондентов обращают внимание также на общие ценности в команде, поддержку работников в условиях войны и социально-ответственную позицию бизнеса.

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