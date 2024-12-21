10 лучших гаджетов 2024 года (фото) — Finance.ua

10 лучших гаджетов 2024 года (фото)
Dezeen объявило топ-10 гаджетов, презентованных в 2024 году. Рейтинг составляла редактор издания Дженнифер Хан.
Карманный компас Terra от Modem Works и Panter & Tourron
Устройство работает на основе AI и создает маршруты по указаниям локаций и времени возвращения. Оно указывает путь с помощью тактильных сигналов.
Очки виртуальной реальности Vision Pro от Apple
Устройство напоминает традиционные очки VR, но меню и функции здесь отображаются вокруг пользователя. Кроме того, операционная система позволяет перемещаться через движения глаз, головы и рук.
Музыкальный инструмент EP-1320 от Teenage Engineering
Инструмент содержит клавиши, с помощью которых можно играть средневековую музыку. Он воспроизводит звуки лютни и волынки.
Ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo
Этот ноутбук имеет прозрачный экран и заднюю камеру, что позволяет взаимодействовать с предметами сзади с помощью AI.
Детектор лесных пожаров
Устройство изготовлено из воска и древесного угля. Когда воск через огонь вокруг плавится, устройство выпускает раствор морской воды. Она активирует механизм внутри и так запускает радиосигнал-предупреждение для людей.
Бинокль AX Visio от Marc Newson и Swarovski Optik
Этот бинокль может идентифицировать около 9000 видов птиц и растений в режиме реального времени. У него есть AR-дисплей, поэтому эта информация появляется сразу на экране.
Складной телефон Mate XT Ultimate Design от Huawei
Huawei создали первый телефон, который можно сложить втрое или превратить в планшет. Он автоматически переключается в эти режимы.
Брюки MO/GO от Arc’teryx и Skip
Эти штаны создали для людей, которым трудно передвигаться. Они работают с помощью двигателей с батареей в районе колена, которые поддерживают мышцы во время движения.
Эластичный экран от LG Display
Дисплей можно скручивать и растягивать на половину. Для создания выбрали материал, обычно используемый в контактных линзах.
Клавиатура Clicks Creator
Клавиатура предназначена для устройств iPhone и фактически делает их похожими на серию BlackBerry. Она имеет 36 клавиш и разработана так, чтобы облегчить использование в движении, объясняет Dezeen.
Поделиться новостью