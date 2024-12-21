10 лучших гаджетов 2024 года (фото) — Finance.ua

10 лучших гаджетов 2024 года (фото) 21.12.2024, 00:03 — Технологии&Авто

10 лучших гаджетов 2024 года (фото)

Dezeen объявило топ-10 гаджетов, презентованных в 2024 году. Рейтинг составляла редактор издания Дженнифер Хан.

Карманный компас Terra от Modem Works и Panter & Tourron

Устройство работает на основе AI и создает маршруты по указаниям локаций и времени возвращения. Оно указывает путь с помощью тактильных сигналов.

Фото: Panter & Tourron

Очки виртуальной реальности Vision Pro от Apple

Устройство напоминает традиционные очки VR, но меню и функции здесь отображаются вокруг пользователя. Кроме того, операционная система позволяет перемещаться через движения глаз, головы и рук.

Фото: Apple

Музыкальный инструмент EP-1320 от Teenage Engineering

Инструмент содержит клавиши, с помощью которых можно играть средневековую музыку. Он воспроизводит звуки лютни и волынки.

Фото: Teenage Engineering

Ноутбук ThinkBook Transparent Display от Lenovo

Этот ноутбук имеет прозрачный экран и заднюю камеру, что позволяет взаимодействовать с предметами сзади с помощью AI.

Фото: Lenovo

Детектор лесных пожаров

Устройство изготовлено из воска и древесного угля. Когда воск через огонь вокруг плавится, устройство выпускает раствор морской воды. Она активирует механизм внутри и так запускает радиосигнал-предупреждение для людей.

Фото: Pyri / LinkedIn

Бинокль AX Visio от Marc Newson и Swarovski Optik

Этот бинокль может идентифицировать около 9000 видов птиц и растений в режиме реального времени. У него есть AR-дисплей, поэтому эта информация появляется сразу на экране.

Фото: Marc Newson

Складной телефон Mate XT Ultimate Design от Huawei

Huawei создали первый телефон, который можно сложить втрое или превратить в планшет. Он автоматически переключается в эти режимы.

Фото: Huawei/YouTube

Брюки MO/GO от Arc’teryx и Skip

Эти штаны создали для людей, которым трудно передвигаться. Они работают с помощью двигателей с батареей в районе колена, которые поддерживают мышцы во время движения.

Фото: Skip

Эластичный экран от LG Display

Дисплей можно скручивать и растягивать на половину. Для создания выбрали материал, обычно используемый в контактных линзах.

Фото: LG

Клавиатура Clicks Creator

Клавиатура предназначена для устройств iPhone и фактически делает их похожими на серию BlackBerry. Она имеет 36 клавиш и разработана так, чтобы облегчить использование в движении, объясняет Dezeen.

Фото: Clicks

theБабель По материалам:

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