"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на поїзд Київ-Перемишль — Finance.ua

"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на поїзд Київ-Перемишль

Вчора 16:44 — Особисті фінанси

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ — Перемишль.

Про це повідомила компанія.

Поїзд № 715 відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30.

Квитки доступні для продажу на сайті booking.uz.gov.ua, та в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.t.me/UkrzalInfo/1669

Нагадаємо, Укрзалізниця повертає платний проїзд для рейсів, які із Заходу їдуть у Центр, на Схід та Південь, з цього тижня. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

Від початку повномасштабної війни, яку розгорнула путінська росія на території України, Укрзалізниця вивезла із районів та областей, де відбуваються активні воєнні дії, 3 млн людей.

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