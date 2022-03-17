Укрзалізниця запускає експериментальний поїзд зі Львова до Чернівців — Finance.ua

Укрзалізниця запускає експериментальний поїзд зі Львова до Чернівців

Вчора 06:18 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає експериментальний поїзд зі Львова до Чернівців

З 17 березня в експериментальному режимі курсуватиме регіональний поїзд сполученням Чернівці — Львів.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

З метою вивчення пасажиропотоку у сполученні Чернівці — Львів — Чернівці відновлюється рух регіонального поїзда № 702/701, що курсуватиме за цим маршрутом із зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів.

Починаючи із 17 березня поїзд № 702/701 вирушатиме зі Львова о 18:10, Ходорів 19:07-19:10, Івано-Франківськ 20:11-20:14, Коломия 21:00-21:02, Снятин 21:30-21:32, прибуватиме в Чернівці о 22:14.

Починаючи з 18 березня поїзд № 702/701 вирушатиме з Чернівців о 06:04, Снятин 06:40-06:42, Коломия 07:08-07:11, Івано-Франківськ 07:57-08:00, Ходорів 08:57-08:58, прибуватиме до Львова о 09:53.

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