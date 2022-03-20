УЗ поверне плату за проїзд на рейси із Заходу та за кордон — Finance.ua
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УЗ поверне плату за проїзд на рейси із Заходу та за кордон

Вчора 17:53Особисті фінанси
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Укрзалізниця повертає платний проїзд для рейсів, які із Заходу їдуть у Центр, на Схід та Південь, з цього тижня.
Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін під час брифінгу.
«Вже на цьому тижні ми повертаємо платний проїзд за кордон до сусідніх країн», — повідомив він.
Камишін додав, що влада вже показала, що організувала достойне проживання для наших людей із центральних, східних та південних регіонів на території західних областей.
Від початку повномасштабної війни, яку розгорнула путінська росія на території України, Укрзалізниця вивезла із районів та областей, де відбуваються активні воєнні дії, 3 млн людей.
Ще 380 тис. наших співвітчизників УЗ відправила за кордон. Профільний міністр Олександр Кубраков запевнив, що коштів на це вистачає, адже їх виділили із резервного фонду.
За матеріалами: Факти і коментарії
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