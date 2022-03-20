Зростання цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці — Finance.ua

Зростання цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці

Вчора 21:07 — Особисті фінанси

Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) — загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів.

Про це повідомляється з посиланням на дані опитування Соціологічної групи « Рейтинг ».

Знецінення гривні вважають ймовірним 23% опитаних, зрив посівної кампанії −21%, голод — 13%.

Опитування проведене 18 березня 2022 року

Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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