Зростання цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці — Finance.ua

Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) — загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів.
Про це повідомляється з посиланням на дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Знецінення гривні вважають ймовірним 23% опитаних, зрив посівної кампанії −21%, голод — 13%.
Опитування проведене 18 березня 2022 року
Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.