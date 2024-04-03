Зниження призовного віку до 25 років допоможе ЗСУ, але західна військова допомога буде вирішальною — ISW — Finance.ua
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Зниження призовного віку до 25 років допоможе ЗСУ, але західна військова допомога буде вирішальною — ISW

Казна та Політика
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Зниження призовного віку до 25 років допоможе ЗСУ, але західна військова допомога буде вирішальною — ISW
Зниження призовного віку до 25 років допоможе ЗСУ, але західна військова допомога буде вирішальною — ISW
Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає спроможність українських військових відновлювати наявні підрозділи. Однак західна військова допомога є вирішальним фактором для спроможності українського війська посилити свою бойову міць.
Про це йдеться в черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
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ISW у своєму звіті зазначає, що зниження мобілізаційного віку — один із багатьох заходів, які Україна розглядає в межах зусиль зі створення стійкого військового кадрового апарату.
Як вважають аналітики, зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає спроможність українських військових відновлювати й реконструювати наявні підрозділи та створювати нові. Однак Україні необхідно буде оснастити зброєю всіх новоприбулих мобілізованих військовослужбовців, а тривалі дебати США щодо військової допомоги Києву й затримки у наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити ослаблені та сформувати нові підрозділи.
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«За оцінками ISW, матеріальні засоби, надані Заходом, як і раніше, є найвирішальнішим фактором для спроможності українських військових відновити і посилити свою бойову міць», — йдеться у звіті.
Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку військовослужбовців з 27 до 25 років. Верховна Рада схвалила закон у травні 2023 р., а чинності він набуває 3 квітня 2024 року.
За матеріалами:
УНН
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