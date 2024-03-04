Знаменитий американський бренд може припинити існування вже цьогоріч — Finance.ua
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Знаменитий американський бренд може припинити існування вже цьогоріч

Фондовий ринок
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Американський виробник автомобілів Fisker може припинити свій бізнес протягом року через фінансові проблеми. Про це повідомляє motor1.com.
«Майбутнє Fisker виглядає похмуро. У п’ятницю компанія визнала, що їй, можливо, залишиться лише рік до закриття бізнесу після чистих збитків у розмірі понад $463 млн у 2023 році», — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що компанії найближчим часом доведеться шукати додаткове фінансування. Тим часом, не виключено, що Fisker укласть угоду з «великим автовиробником», який може залучити додаткові інвестиції для спільної розробки автомобілів та їх виробництва для ринку Північної Америки.
За матеріалами:
MMR
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