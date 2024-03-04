Знаменитий американський бренд може припинити існування вже цьогоріч — Finance.ua

Знаменитий американський бренд може припинити існування вже цьогоріч Сьогодні 22:22 — Фондовий ринок

автомобілів Fisker може припинити свій бізнес протягом року через фінансові проблеми. Про це повідомляє Американський виробникможе припинити свій бізнес протягом року через фінансові проблеми. Про це повідомляє motor1.com

«Майбутнє Fisker виглядає похмуро. У п’ятницю компанія визнала, що їй, можливо, залишиться лише рік до закриття бізнесу після чистих збитків у розмірі понад $463 млн у 2023 році», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що компанії найближчим часом доведеться шукати додаткове фінансування. Тим часом, не виключено, що Fisker укласть угоду з «великим автовиробником», який може залучити додаткові інвестиції для спільної розробки автомобілів та їх виробництва для ринку Північної Америки.

MMR За матеріалами:

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