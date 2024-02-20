Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів — Finance.ua

Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну жителі Чехії пожертвували на користь нашої країни більш як 235 мільйонів євро.
Такі цифри наводить Чеське радіо на основі опитування провідних гуманітарних організацій країни.
Уточнюється, що майже 5 млрд крон (€196,5 млн) було зібрано на гуманітарну допомогу та більш як 1 мільярд (€39 млн) — на зброю та військову техніку.
«У 2023 р. готовність жертвувати кошти Україні значно впала, і деякі організації отримали лише частину того, що зібрали у перші місяці війни. При цьому організації, які збирають гроші на зброю, продовжують успішно діяти, як і ті, хто збирає гроші на невеликі проєкти», — зазначається в повідомленні.
За даними Чеського радіо, найбільшу суму для України зібрала гуманітарна організація «Людина у біді» — 2,45 млрд крон (€96,2 млн). 2 млрд крон (€78,6 млн євро) жителі Чехії відправили безпосередньо на рахунок посольства України. Чеський Червоний Хрест зібрав 327 млн крон (€9,3 млн євро).
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