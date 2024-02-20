Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів — Finance.ua

Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів Сьогодні 09:45 — Світ

Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну жителі Чехії пожертвували на користь нашої країни більш як 235 мільйонів євро.

Такі цифри наводить Чеське радіо на основі опитування провідних гуманітарних організацій країни.

Читайте також Більше половини українських біженців планують залишитися у Чехії — опитування

Уточнюється, що майже 5 млрд крон (€196,5 млн) було зібрано на гуманітарну допомогу та більш як 1 мільярд (€39 млн) — на зброю та військову техніку.

«У 2023 р. готовність жертвувати кошти Україні значно впала, і деякі організації отримали лише частину того, що зібрали у перші місяці війни. При цьому організації, які збирають гроші на зброю, продовжують успішно діяти, як і ті, хто збирає гроші на невеликі проєкти», — зазначається в повідомленні.

Читайте також У Чехії підвищують мінімалку: скільки можуть заробити українці

За даними Чеського радіо, найбільшу суму для України зібрала гуманітарна організація «Людина у біді» — 2,45 млрд крон (€96,2 млн). 2 млрд крон (€78,6 млн євро) жителі Чехії відправили безпосередньо на рахунок посольства України. Чеський Червоний Хрест зібрав 327 млн крон (€9,3 млн євро).

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.