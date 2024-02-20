Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів

Світ
23
Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів
Жителі Чехії за два роки зібрали для України понад €235 мільйонів
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну жителі Чехії пожертвували на користь нашої країни більш як 235 мільйонів євро.
Такі цифри наводить Чеське радіо на основі опитування провідних гуманітарних організацій країни.
Читайте також
Уточнюється, що майже 5 млрд крон (€196,5 млн) було зібрано на гуманітарну допомогу та більш як 1 мільярд (€39 млн) — на зброю та військову техніку.
«У 2023 р. готовність жертвувати кошти Україні значно впала, і деякі організації отримали лише частину того, що зібрали у перші місяці війни. При цьому організації, які збирають гроші на зброю, продовжують успішно діяти, як і ті, хто збирає гроші на невеликі проєкти», — зазначається в повідомленні.
Читайте також
За даними Чеського радіо, найбільшу суму для України зібрала гуманітарна організація «Людина у біді» — 2,45 млрд крон (€96,2 млн). 2 млрд крон (€78,6 млн євро) жителі Чехії відправили безпосередньо на рахунок посольства України. Чеський Червоний Хрест зібрав 327 млн крон (€9,3 млн євро).

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.