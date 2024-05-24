Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 70 осіб — Finance.ua
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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 70 осіб

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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 70 осіб
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 70 осіб
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти ще 68 юридичних та двох фізичних осіб.
Про це йдеться в указі глави держави № 340/2024.
Повідомляється, що відповідний указ було підписано 22 травня. Він набирає чинності цього ж дня.
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Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олександра Литвиненка. Крім того, Кабміну разом зі СБУ та Нацбанком доручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних санкцій. А МЗС — поінформувати компетентні органи ЄС, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Президент ввів економічні та інші обмежувальні заходи проти двох громадян рф та 68 юридичних осіб.
Санкції запровадили, зокрема, проти російського дипломата Євгена Вороніна.
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У список юридичних осіб потрапили:
  • ТОВ «Ураніс», яке зареєстроване у рф;
  • російські ЗМІ, зокрема, «Перший канал. Всесвітня мережа», «Телерадіокомпанія Збройних Сил російської федерації «Звєзда», «москва Медіа»;
  • медіа, які працюють у Криму — «Кримська газета», «Севастопольська телерадіокомпанія», «Ялта ТВ»;
  • ТОВ «Вебмані.Юей», яке зареєстроване в України;
  • Акціонерне товариство «Лабораторія Касперського»;
  • ТОВ «Яндекс.Україна».
Санкції запроваджені на 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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