Зеленський підписав закон про штрафи за порушення вивезення валюти за кордон — Finance.ua

Зеленський підписав закон про штрафи за порушення вивезення валюти за кордон

Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Зеленський підписав закон про штрафи за порушення вивезення валюти за кордон

Президент Володимир Зеленський підписав закон (проект № 6051 ), який встановлює штрафи за переміщення через кордон незадекларованих товарів та іноземної валюти.

Про це свідчить інформація на веб-сайті Верховної Ради.

Проект встановлює адміністративну відповідальність за недекларування валютних цінностей у сумі понад 10 000 євро на особу. За це порушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу розміром 20% від суми, яка перевищує дозволену для вивезення без декларування суму.

У той самий час сплата штрафу як така не буде підставою пропустити через митний кордон валюту без документів (довідки).

Як раніше пояснив голова податкового комітету Данило Гетьманцев, 20% штрафу застосовуватиметься «виключно у разі недотримання встановленої форми декларування валюти». Якщо ж гроші переміщуватимуться з приховуванням або поза митним контролем, то власнику доведеться сплатити штраф у розмірі 100% вартості з конфіскацією всієї суми валюти.

Водночас закон передбачає укладання мирної угоди з митницею. І тут порушник зобов’язаний сплатити повну суму штрафу протягом 30 днів. Тоді митний орган припиняє провадження у справі про порушення митних правил.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк України та центральний банк Нідерландів домовилися про можливість обміну готівкової гривні для українців, які отримали дозвіл на тимчасове перебування;

раніше домовленостей щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту було досягнуто з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції;

відколи з’явилася різниця курсів валют в офіційних установах та обмінниках, в Україні та за кордоном, українці почали цим користуватися. Проте нині така тенденція банкоматного туризму поступово зникає.

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