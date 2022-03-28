Збитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністр — Finance.ua
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Збитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністр

Вчора 23:22Енергетика
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Збитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністрЗбитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністр
Збитки енергетичної галузі від повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України станом на кінець березня становлять 2 мільярди доларів.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю ЕП.
«Ми робимо [підрахунки збитку] на щоденній основі, є відповідний механізм. Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів», — заявив Галущенко.
За його словами, ця цифра враховує не тільки вартість активів, а і недовироблену електроенергію та потенційний прибуток від її продажу.
Галущенко підтвердив, що Україна втратила контроль над сховищами відпрацьованого ядерного палива. Проте в планах уряду побудувати нове ЦХОЯТ.
«Ми розглядаємо опцію побудувати нове сховище, яке буде аналогом тому, що є на Запорізькій АЕС. Ми можемо побудувати його досить швидко. Інших деталей не скажу. Обмежимось тим, що воно буде збудовано на одній з наших атомних станцій», — повідомив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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