Збитки для транспортної інфраструктури України становлять майже $40 млрд — Finance.ua

Збитки для транспортної інфраструктури України становлять майже $40 млрд

Вчора 21:02 — Казна та Політика

Збитки для транспортної інфраструктури України становлять майже $40 млрд

Орієнтовна сума збитків, завданих всій інфраструктурі України через російське воєнне вторгнення, за місяць війни склала 63 млрд доларів, або 1,8 трлн грн.

Такі дані озвучила заступник директора ProZorro.Продажі та керівник Центру аналізу публічних фінансів у Kyiv School of Economics Дар’я Марчак, повідомляє залізничний журнал Railway Supply з посиланням на ЦТС

Щодо транспортної інфраструктури, згідно з озвученими даними, пошкоджені, знищені або захоплені:

дороги — 8265 км — у сумі 27 546 млн доларів;

цивільні аеропорти — 8 — сума збитків 6816 млн доларів;

залізнична інфраструктура та рухомий склад — кількість поки що невідома — 2205 млн доларів;

мости та мостові переходи — 260 — 1452 млн доларів;

порти та портова інфраструктура — 2 — 622 млн доларів;

військові аеродроми — 10 — 390 млн доларів.

Втрату найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія» попередньо оцінили в 300 млн доларів.

Таким чином, загальні збитки, заподіяні транспортній інфраструктурі України, зараз оцінюються майже в 40 млн доларів.

У процесі підготовки звіту було отримано докладні дані Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що проєкт «росія заплатить» фокусується на оцінці втрат інфраструктури України внаслідок війни та оцінці фінансової вартості цих втрат.

Зараз у рамках проєкту не здійснюється оцінка загальних втрат економіки, що містять не лише прямі втрати інфраструктури, а й численні «побічні» втрати, завдані економіці внаслідок війни (закриття значної кількості підприємств; втрати мільйонами людей будинків та роботи; припинення інвестицій тощо).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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