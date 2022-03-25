У KSE розповіли, як рахують збитки української інфраструктури від російських військ — Finance.ua

У KSE розповіли, як рахують збитки української інфраструктури від російських військ

Вчора 18:13 — Казна та Політика

У KSE розповіли, як рахують збитки української інфраструктури від російських військ, dsns.gov.ua

У Київській школі економіки розповіли, як підраховують збитки української інфраструктури від масштабної російської агресії. При цьому на сьогоднішній день можна говорити про $62,6 млрд загального збитку, хоча сума зростає на кілька мільярдів щотижня.

Про методику розрахунку розповіла у коментарі Delo.ua глава Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE Institute Дарина Марчак. Саме ця структура спільно з Офісом президента та Міністерством економічного розвитку оцінює заподіяні Україні збитки.

Марчак зазначає, що є кілька підходів до оцінки втрат від війни і можна оцінювати як втрати від руйнувань (damages), так і втрати економіки від загального впливу бойових дій (losses). Саме такий підхід, наприклад, радять використати спеціалісти Світового банку.

Зокрема, якщо говорити про категорію damages, то така оцінка передбачає розрахунок втрат фізичної інфраструктури (руйнування житлових будинків; комунальної, дорожньої, залізничної інфраструктури; освітніх та медичних установ), а також оцінку фінансової вартості цих втрат. Світовий банк радить використати відновлювальний підхід. Тобто якщо зруйнований житловий будинок, то потрібно оцінювати не його вартість на момент руйнування, а те, скільки буде коштувати збудувати «з нуля» будинок на місці зруйнованого.

Оцінка losses фактично передбачає розрахунок «побічних» втрат. Так, повномасштабна військова агресія проти України призвела до закриття підприємств, втрати сотнями тисяч людей будинків та роботи, зупинки інвестицій, скорочення споживчого попиту. Все це вже спричинило падіння ВВП. Тут необхідно додати додаткові витрати бюджету на оборону та соціальний захист постраждалих. Через війну наслідки для економіки з руйнівності не поступаються безпосередньому знищенню фізичної інфраструктури.

«Ми аналізуємо підходи, які застосовують міжнародні організації, і радимося з колегами, які методи оцінки можуть бути найбільш релевантними. Таким чином, методологія нашої оцінки еволюціонує виходячи з викликів, з якими ми стикаємося як дослідники. Насамперед це відсутність детальної (або взагалі публічної) інформації про кількість, вартість та рівень пошкодження значної кількості об’єктів по всій країні», — резюмує представниця KSE.

В умовах війни, що триває, дійсно практично неможливо дати точну оцінку руйнуванням. Тим не менш, у KSE кажуть, що тільки за тиждень з 10 по 17 березня збитки збільшилися на $8,3 млрд і склали $62,6 млрд, або 1,8 трлн грн. Ця цифра складається щонайменше з 411 навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров’я, 1600 житлових будинків, 26 заводів або їх складів, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС та інших об’єктів, які були зруйновані або захоплені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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