Завдяки санкціям ЄС бюджетний дефіцит росії цьогоріч сягнув €15,9 мільярда — Єврокомісія Сьогодні 16:17 — Світ

Завдяки санкціям ЄС бюджетний дефіцит росії цьогоріч сягнув €15,9 мільярда — Єврокомісія

Обмежувальні заходи, які Євросоюз застосовує проти росії у відповідь на її агресію проти України, мають суттєвий вплив на бюджет країни-агресора та вже призвели до бюджетного дефіциту в 1,7 трильйона рублів (15,9 мільярда євро) у поточному році.

Про це сьогодні у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського Парламенту щодо ефективності санкцій ЄС проти росії заявив Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

«Хочу вас запевнити, що санкції мають потужний вплив на російську економіку. Санкції скоротили надходження, які росія може використовувати для фінансування війни. Наприклад, бюджетні показники, які стосуються надходжень росії від нафти й газу, значно зменшилися, в той час, як значно зросли військові витрати. В результаті, за оцінками, бюджетний дефіцит сягнув 1,7 трильйона рублів, або близько 15,9 мільярда євро на цей рік», — зазначив єврокомісар.

Він зауважив, що запроваджене обмеження на граничну ціну нафти та інші санкції позбавили росію звичайних джерел надходжень для фінансування війни. На додаток блокування активів Центробанку росії на суму у близько 300 мільярдів євро, з яких дві третини знаходяться в Європейському Союзі, створило потужний тиск на російський рубль, що примусило владу росії вживати жорсткі заходи з контролю за капіталом.

«Важливо визнати, що росія виконує ряд заходів, щоб підтримати свою економіку та протидіяти ефекту санкцій. Ці контрзаходи можуть привести до певної стабілізації, але вони зменшують ресурси, які в іншому випадку були б спрямовані на фінансування війни. російські контрзаходи також включають протиправну експропріацію закордонних активів та силове адміністрування іноземних компаній, що підриває перспективу повернення до нормальності», — сказав Рейндерс.

Він зауважив, що росія наразі переводить свою економіку у стан воєнної, але виробництво зброї та боєприпасів не можуть покращити добробут російських громадян. Ефективність економіки знижується, витрати зростають, як зростають й інфляційні очікування

При цьому, за словами єврокомісара, не можна розслаблюватися, оскільки ці європейські санкції мають виконуватися у повному обсязі. Єврокомісія продовжує працювати з країнами-членами та з міжнародними партнерами, щоб усунути недоліки санкційного режиму та упередити спроби росії обійти обмежувальні заходи ЄС.

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Це стосується також правових механізмів щодо заморожених активів російських олігархів. Зокрема, Єврокомісія запропонувала ввести правові норми, за якими будь-які спроби обійти обмежувальні заходи ЄС можуть привести до конфіскації таких заморожених приватних ресурсів.

«Безумовно, санкції самі по собі не можуть виграти війну, але вони завдають шкоди її фінансуванню. Вони спрямовані на обмеження росії у доступі до ключових технологій. Єврокомісія працює з третіми країнами, щоб упередити закупівлю росією таких технологій. Недостатньо застосувати 11 пакетів санкцій, найбільш важливо забезпечити, щоб вони виконувалися, й запобігти всім формам їх обходження», — зазначив Рейндерс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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