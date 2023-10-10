Економіка рф виявилася набагато більш стійкою до санкцій, ніж вважали на Заході, — NYT Сьогодні 12:46 — Світ

Економіка рф виявилася набагато більш стійкою до санкцій, ніж вважали на Заході, — NYT

Економіка росії виявилася досить стійкою, попри суворі санкції, що дало їй можливість вливати кошти у військову машину.

Як йдеться в матеріалі The New York Times , нові цифри бюджету агресора ясно дають зрозуміти, що економіка рф все більше структурується навколо війни в Україні. Майже третину витрат країни в наступному році — приблизно 109 мільярдів доларів — буде спрямовано на «національну оборону».

6 відсотків загального обсягу виробництва країни спрямовуються на російську військову машину, що більш ніж удвічі більше, ніж до вторгнення в Україну.

Як йдеться в матеріалі, російська економіка виявилася набагато більш стійкою до санкцій, ніж припускали багато західних урядів. Загальний обсяг виробництва, який, за оцінками російського Центрального банку, може зрости на цілих 2,5 відсотка цього року, може перевершити Європейський Союз і, можливо, навіть Сполучені Штати.

Лаура Соланко, старший радник Інституту економіки перехідного періоду Банку Фінляндії зазначила: «Коли країна перебуває в стані війни, валовий внутрішній продукт є досить поганим показником добробуту», зазначивши при цьому, що виробництво куль збільшує темпи зростання країни, але не обов’язково покращує якість життя.

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Сполучені Штати, Європейський Союз та країни-союзники України наполегливо намагалися завдати шкоди росії за допомогою масштабних санкцій, проте росія знайшла нових покупців для своєї нафти, яка продавалася за значно зниженими цінами. росія навчилася ухилятися від обмеження цін на нафту в 60 доларів за барель, введеного країнами Великої сімки, оскільки світові ціни на нафту знову почали зростати.

Торгівля з Китаєм зросла в річному обчисленні на 32 відсотки за перші вісім місяців цього року. Торгівля з Індією збільшилася втричі в першій половині року, а експорт з Туреччини зріс майже на 89% за той же період.

Тим часом, війна поглинає й інші частини російського бюджету, окрім прямих військових витрат. Ще 9,2 відсотка бюджету заплановано на «національну безпеку», включаючи правоохоронну діяльність. Є гроші для поранених солдатів і сімей загиблих в боях, а також для «інтеграції нових регіонів» (мається на увазі окупована територія України).

Сергій Гурієв, російський економіст, який втік з країни в 2013 році і зараз працює проректором Sciences Po в Парижі, каже, що точно оцінити російську економіку складно. Існуючі економічні моделі були розроблені ще до війни і ґрунтувалися на різних припущеннях, а опубліковані цифри бюджету неповні.

Що це означає для російських домогосподарств у повсякденному житті, важко зрозуміти.

«В цілому дуже складно порівнювати якість життя до і після війни. Важко зрозуміти, що думають росіяни. Люди бояться», — сказав Гурієв.

УНІАН За матеріалами:

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