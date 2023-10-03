Санкції, зброя, фінанси, вступ до ЄС: Шмигаль розповів, якої підтримки Україна очікує від країн Європейського союзу — Finance.ua
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Санкції, зброя, фінанси, вступ до ЄС: Шмигаль розповів, якої підтримки Україна очікує від країн Європейського союзу

Казна та Політика
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Санкції, зброя, фінанси, вступ до ЄС: Шмигаль розповів, якої підтримки Україна очікує від країн Європейського союзу
Санкції, зброя, фінанси, вступ до ЄС: Шмигаль розповів, якої підтримки Україна очікує від країн Європейського союзу
Під час виїзного засідання міністрів закордонних справ країн ЄС 2 жовтня, українська сторона розповіла про напрямки підтримки, яку Київ очікує отримати від своїх партнерів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Вперше в Києві відбулося виїзне засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Це важливий сигнал того, що майбутнє України — в Європейському Союзі», — написав Шмигаль у Telegram.
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За його словами, під час зустрічі з міністрами він окреслив фундаментальні напрямки підтримки для України:
1). Йшлося про санкції. «Очікуємо, що 12-й пакет перекриє лазівки для агресора», — зазначив Шмигаль. Санкційний пакет також має містити обмеження проти «росатома» та алмазної галузі росії.
2). Зброя. Як зазначив прем'єр, взаємодія українського ОПК з оборонними підприємствами країн ЄС є надзвичайно важливою. «Український ВПК має надалі розвиватися», — додав Шмигаль.
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3). Фінанси. Серед пріоритетів України — пряма бюджетна підтримка та кошти на відновлення.
4). Шлях України до ЄС. «Очікуємо, що переговори почнуться цього року. Ми хочемо рухатися якнайшвидше, зокрема в частині економічної інтеграції», — зауважив Шмигаль.
5). Формула гарантій миру та безпеки. Прем'єр зазначив, що слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля про те, що «формула миру є єдиною основою для міжнародних зусиль із припинення війни, важливі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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