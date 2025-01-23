Застраховані збитки від пожеж у Лос-Анджелесі оцінюються у 28 мільярдів доларів — Finance.ua
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Застраховані збитки від пожеж у Лос-Анджелесі оцінюються у 28 мільярдів доларів

Світ
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Застраховані збитки від пожеж у Лос-Анджелесі оцінюються у 28 мільярдів доларів
Застраховані збитки від пожеж у Лос-Анджелесі оцінюються у 28 мільярдів доларів
Компанія KCC, що займається моделюванням ризиків катастроф, оцінює страхові збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі в розмірі близько 28 мільярдів доларів, що робить їх найдорожчими в історії США.
Про це пише Reuters.
За даними пожежної служби Каліфорнії, відколи пожежі почалися 7 січня, вони спалили територію, майже рівну Вашингтону, загинули 28 людей і пошкодили або знищили майже 16 000 будівель.
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Очікується, що американські, а також європейські страховики зіткнуться з претензіями, пов’язаними з катастрофою, на мільярди доларів від стихійного лиха.
Орієнтовні збитки включають збитки від пожеж, а також від задимлення, втрати часу для мешканців евакуйованих зон, чиї будинки не постраждали від пожежі, гарантоване покриття відновлювальної вартості та сплеск попиту, йдеться у звіті KCC.
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Ці збитки повинні покриватися типовими страховими полісами, додається у звіті.
За останні кілька років страховики зазнали значних збитків через зростання кількості страхових випадків, спричинених кількома лісовими пожежами та іншими стихійними лихами.
Пожежа в Палісейді спалила майже 97,12 км² у горах Санта-Моніки та містах Пасифік-Палісейдс і Східний Малібу. Пожежа в Ітоні спалила понад 56,66 км² національного лісу Анджелеса та міста Альтадена і Сьєрра-Мадре.
За матеріалами:
Економічна Правда
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