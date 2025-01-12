Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть стати найдорожчим стихійним лихом в історії США — Finance.ua
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Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть стати найдорожчим стихійним лихом в історії США

Світ
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Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть стати найдорожчим стихійним лихом в історії США
Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть стати найдорожчим стихійним лихом в історії США
Кількість загиблих у пʼяти пожежах, які виникли у вівторок, 7 січня, в окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США) зросла до 16. Стихійне лихо вже зруйнувало 12 тисяч будівель.
Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів.
Це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік.
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«Це буде найдорожча лісова пожежа в сучасній історії Каліфорнії, а також, швидше за все, найдорожча лісова пожежа в сучасній історії США, бо пожежі відбуваються в густонаселених районах навколо Лос-Анджелесу з одними з найцінніших обʼєктів нерухомості в країні», — сказав головний метеоролог приватної фірми.

Наслідки пожеж

Щонайменше 13 людей зникли безвісти — наразі не відомо точно, чи ці випадки повʼязані з пожежами.
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В окрузі Лос-Анджелес оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоровʼя, попереджаючи, що дим і тверді частинки можуть становити «безпосередню та довгострокову загрозу».
Пожежники все ще намагаються загасити вогонь. Очікують, що найближчими днями це стане ще складніше через сильні вітри та складні погодні умови.
Мер Лос-Анджелесу Карен Басс, сказала жителям, що місто переживе кризу, яка виникла через лісові пожежі, що охопили Південну Каліфорнію. Вона додала: «Ми відновимо дивовижне місто».
За матеріалами:
theБабель
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