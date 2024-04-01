Зарплати вчителів: Лісовий натякнув на потенційно нову систему мотивації — Finance.ua

Зарплати вчителів: Лісовий натякнув на потенційно нову систему мотивації
Міністерство освіти і науки України працює над розробкою потенційних інструментів та системи мотивації вчителів, що можуть впливати на підвищення зарплати.
Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв'ю для «УП. Життя».
Однак, як пояснив очільник МОН, наразі пропозиції міністерства не затверджені на політичному рівні, тому деталі не розголошує.
Читайте також
«Зараз надзвичайно важко знаходити кошти, зокрема на інвестиції в освіту, коли фактично весь бюджет держави йде на оборону. А цього року ми інвестуємо у профтехи, науку, вищу освіту, НУШ. Це немалі гроші, яких у попередні роки не було», — каже міністр.
За його словами, підвищення заробітної плати вчителям потребує «колосальних сум».
«І ми маємо надію, що будемо їх знаходити. Водночас ми повинні ввести інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації. Якщо йти ще далі - змінити підходи до педагогічної освіти в цілому», — зазначив Оксен Лісовий.
Читайте також
На його думку, вчитель має розуміти, як він може заробляти більше і що йому для цього треба зробити.
«Це те, над чим ми зараз працюємо. Якщо певні сценарії будуть затверджені на політичному рівні, ми вийдемо з презентацією до суспільства щодо того, як можуть бути підвищені зарплати і якими можуть бути супутні механізми й інструменти для мотивації педагога — як того, що вже працює в школі, так і потенційного», — поділився міністр освіти.
Зі слів Лісового, потенційні нововведення можуть підвищити мотивацію вчителів навчатися, володіти цифровими технологіями, адже «так вони матимуть набагато ширший набір інструментарію, щоб працювати з аудиторією».
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною