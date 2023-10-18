Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему у ресторанному холдингу — Finance.ua

Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему у ресторанному холдингу Сьогодні 10:30 — Кримінал

Зарплати в «конвертах» для 2 тисяч працівників: БЕБ викрило схему у ресторанному холдингу, Фото: esbu.gov.ua

У Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.

Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

Співробітники БЕБ встановили, що біля 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна — офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша — неофіційна.

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Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів.

Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку».

Тіньова заробітна плата надходила на картки для виплат один два рази на місяць.

У такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки, завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212−1 КК України, у вигляді умисного ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.

Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, згадувані заклади, не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові.

Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.

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