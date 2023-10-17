НАЗК виявило у депутата Київради необґрунтовані активи на майже 1,7 мільйона — Finance.ua

НАЗК виявило у депутата Київради необґрунтовані активи на майже 1,7 мільйона Сьогодні 16:28 — Кримінал

НАЗК виявило у депутата Київради необґрунтовані активи на майже 1,7 мільйона

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованих активів у депутата Київської міської ради на майже 1,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, у декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм з дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 та 2021 роках, склала майже 2,4 млн грн.

Разом з тим у 2021 році подружжя купило 8 земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн.

Загалом обсяги доходів та витрат сім'ї депутата у 2021 році свідчать про відсутність фінансової спроможності як для заощадження грошових коштів, так і для придбання частини зазначених об'єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.

У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які могли б підтвердити законність походження цих коштів.

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Слід зазначити, що у 2020 році його обрали до Київської міськради у виборчому окрузі, який територіально межує з населеними пунктами, де були придбані земельні ділянки.

Національне агентство направило матеріали стосовно депутата до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

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