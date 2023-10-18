Забув задекларувати майно дружини на майже 13 млн грн: посадовцю ДСНС повідомили про підозру — Finance.ua

Забув задекларувати майно дружини на майже 13 млн грн: посадовцю ДСНС повідомили про підозру
Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю ДСНС, який не вказав в декларації майно дружини на мільйони гривень.
Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у декларації за 2020 рік заступник начальника однієї з пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у м. Києві не вказав належне його дружині нерухоме майно у Києві та Київській області - 4 квартири, 4 нежитлові приміщення, 4 машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку.
Відомості, що були внесені у декларації посадовця, відрізнялися від достовірних на загальну суму 11,9 млн грн.
Надалі, у декларації за 2021 році посадовець знову не задекларував зазначену нерухомість, а також ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність у 2021 році.
Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму 12,7 млн грн.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.
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