Зарплата від 10 тис. євро: які спеціалісти цінуються найбільше у Німеччині — Finance.ua

Зарплата від 10 тис. євро: які спеціалісти цінуються найбільше у Німеччині Сьогодні 21:49 — Особисті фінанси

Зарплата від 10 тис. євро: які спеціалісти цінуються найбільше у Німеччині

Експерти ринку праці розповіли про найбільш високооплачувані професії у Німеччині. У цій країні знайшли порятунок від війни понад один мільйон українських біженців.

Про це повідомляє Telegram-канал «Німеччина/Україна/Біженці»

Найбільш цінні професії у Німеччині

Як зазначають спеціалісти, на німецькому ринку праці багато роботи як для кваліфікованих фахівців, так і для людей без диплома та знання мови.

Найбільше платять за роботу спеціалістам з вищою освітою. Можна розраховувати на щомісячний прибуток від 5 тис. євро. Такі зарплати пропонують викладачам вузів, інженерам, уповноваженим представникам керівництва компаній та менеджерам з роботи з ключовими клієнтами.

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На 7 тис. євро можуть розраховувати нотаріуси, психіатри та авіадиспетчери.

Найбільша зарплатня у спеціалістів сфери IT, топменеджменту та медицини — за умови наявності великого досвіду роботи. Зокрема, від 10 тис. євро отримують юристи, пілоти, лікарі, керівники компаній та пілоти.

Зарплати працівникам без освіти

Менша оплата праці у людей без диплома та знання німецької мови. Так, середній дохід у майстрів з дерева — від 3,7 тис. євро, м’ясників — від 3,82 тис. євро, малярів — від 3,9 тис. євро та кухарів — від 3,9 тис. євро.

Зокрема, на ринку праці потрібні будівельні спеціалісти. Українці можуть влаштуватися на таку роботу, де зарплатня становить 2,9 тис. євро. Примітно, що період стажування теж оплачується. Підсобникам платять від 2,7 тис. євро, мулярам — від 1,4 тис. євро, операторам кол-центрів — від 2,3 тис. євро. Садівникам виплачують від 1,7 тис. євро, а комірникам, водіям та експедиторам — від 2,1 тис. євро.

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