"Нова пошта" запропонує роботу українцям у Німеччині — Finance.ua
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"Нова пошта" запропонує роботу українцям у Німеччині

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"Нова пошта" запропонує роботу українцям у Німеччині
"Нова пошта" запропонує роботу українцям у Німеччині
Українська логістична компанія «Нова Пошта» планує відкрити відділення у Німеччині у квітні 2023 року. Вже шукають партнерів у низці німецьких міст та мають намір оголосити про набір персоналу.
Про це йдеться на офіційній сторінці «Нової пошти» у соцмережі Facebook.

Відкриття офісів у Німеччині

Керівництво компанії продовжує втілювати план розвитку бізнесу на міжнародній арені. Відкрити перше німецьке відділення планують у Берліні, а надалі у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще приблизно у десяти містах ФРН.
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«Зараз там перебуває понад мільйон українців. Тому запрошуємо до співпраці партнерів для розвитку своєї мережі відділень у містах: Франкфурт-на-Майні, Дортмунд, Ессен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден», — йдеться у повідомленні.
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У компанії зауважують, що в німецьких відділеннях операторами працюватимуть також українці.
«Тільки-но будуть вакансії, обов’язково проінформуємо клієнтів на нашій сторінці», — написали представники «Нової пошти», говорячи про перспективи набору персоналу серед громадян України.
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Нагадаємо, компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

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За матеріалами:
Novyny.live
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