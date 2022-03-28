Заморожені активи росії незабаром передадуть Україні — Finance.ua

Заморожені активи росії незабаром передадуть Україні

Вчора 09:31 — Казна та Політика

Заморожені активи росії незабаром передадуть Україні

В найближчі два-три роки заморожені активи росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.

Про це в інтерв’ю The Bell розповів професор економіки Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі Олег Іцхокі.

«Україна подаватиме до суду на росію за руйнування країни та економіки. Міжнародний трибунал прийматиме рішення з цих питань. Очевидно, що заморожені активи росії можуть бути використані як розплата. Це може статися в найближчі два-три роки», — сказав економіст.

У короткостроковій перспективі ніхто не хоче здійснювати транзакції з російським Центробанком, оскільки це інститут, який потрапив під санкції. Проте згодом, вважає експерт, знайдуться сірі та чорні контрагенти, які не боятимуться санкцій і будуть робити транзакції, і справді можна буде продати частину золотовалютних резервів, що залишилася незаблокованою.

Довідка Finance.ua:

уряд схвалив постанову, що дозволить українцям через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів;

до Верховної Ради внеcли законопроєкт, яким визначаються правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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