Забудьте про SHIB: DOGEN може досягти $50 раніше, ніж DOGE дійде до $1 — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Забудьте про SHIB: DOGEN може досягти $50 раніше, ніж DOGE дійде до $1 Сьогодні 08:10 — Криптовалюта

Забудьте про SHIB: DOGEN може досягти $50 раніше, ніж DOGE дійде до $1

Нова криптовалюта стрімко завойовує ринок. Поки популярні монети, як Dogecoin, повільно рухаються до нових висот, DOGEN привертає увагу прогнозами про стрімке зростання до $50. Цей несподіваний претендент кидає виклик звичним стандартам і викликає інтерес. Криптоспільнота пильно стежить за тим, чи зможе DOGEN випередити своїх конкурентів.

DOGEN: Головний мемтокен для справжніх альфа-лідерів, які завжди перемагають

Уявіть життя вашої мрії — розкішні автомобілі, гори готівки та увага найкрасивіших жінок. Саме це означає стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди шукає, як піднятися на новий рівень, вам потрібно звернути увагу на DOGEN. Цей мемтокен створений для справжніх альфа-лідерів, які завжди виграють.

💎 HODL як звір, домінуй на ринку! 💎 DOGEN ось-ось вибухне! Очікується зростання на 700% ще до завершення передпродажу — і це лише початок. DOGEN готовий до шаленої тисячократної прибутковості, завдяки якій мемтокени стають настільки популярними в цьому сезоні. Увійдіть у гру на ранніх етапах і спостерігайте, як інші намагаються вас наздогнати, поки ви вже на вершині!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat або Ponke? ⚡️ DOGEN — це новий альфа-токен на блокчейні Solana, який грає на рівні з великими «псами», такими як BONK, WIF і Popcat, усі з яких свого часу показали понад 1000% приросту.

Зараз DOGEN залишається непомітним, але він готується встановити нові рекорди на цьому «бичачому» ринку. Ви не хочете пропустити цю можливість.

Відчуваєте дух DOGEN? Чудово, тому що вони проводять ейрдроп! Усе, що потрібно, — це показати себе в соцмережах, придбати токени під час передпродажу та почати збирати свою армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного залученого учасника ви отримаєте жирні 20% від їхніх Golden Points із покупки токенів.

Shiba Inu (SHIB): Мемкойн на базі Ethereum із зростаючою утилітарністю

Shiba Inu (SHIB) — це криптовалюта, яка почалася як мем, натхненний Dogecoin, але з часом вона перетворилася на щось більше. Запущена в серпні 2020 року анонімним творцем під іменем Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що надає їй доступ до широкої екосистеми Ethereum. Половина початкової пропозиції була надіслана засновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував значну частину коштів в Індійський фонд криптодопомоги під час Covid та спалив 40% загальної пропозиції.

На відміну від Dogecoin, SHIB підтримує проєкти, такі як ShibaSwap (децентралізована біржа), а також має плани щодо впровадження NFT і системи управління на основі DAO. Ці розробки можуть підвищити утилітарність SHIB. У поточному ринковому циклі розширення функціоналу SHIB робить його привабливим варіантом.

Зростання Dogecoin: як мемкойн став однією з провідних криптовалют

Dogecoin (DOGE) був запущений у 2013 році як весела альтернатива традиційним криптовалютам, із зображенням собаки породи шиба-іну з мема «Doge» на логотипі. На відміну від Біткоїна з обмеженою пропозицією, Dogecoin був створений як валюта без максимального ліміту, із видобуванням 10 000 нових монет щохвилини.

У 2021 році його вартість різко зросла завдяки впливу соцмереж і підтримці таких відомих осіб, як Ілон Маск, що зробило його однією з провідних криптовалют за ринковою капіталізацією. Dogecoin демонструє силу спільноти та соцмереж у формуванні фінансових ринків. Його потенціал полягає у сильній підтримці спільноти та широкій впізнаваності. У поточному ринковому циклі популярність Dogecoin робить його привабливим варіантом для інвесторів.

Висновок

З урахуванням поточного ринкового імпульсу токени, такі як SHIB і DOGE, можуть мати менший миттєвий потенціал. DOGEN виділяється як токен, створений для тих, хто прагне досягти найкращого у житті, уособлюючи розкіш та успіх. Слідом за успішними токенами, такими як BONK і Popcat, DOGEN будує спільноту альфа-лідерів, пропонуючи реальні переваги та ексклюзивні привілеї для ранніх учасників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.