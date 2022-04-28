Заарештовану 92-метрову яхту Медведчука продадуть на аукціоні — Finance.ua

Заарештовану 92-метрову яхту Медведчука продадуть на аукціоні

Вчора 16:27 — Казна та Політика

Заарештовану 92-метрову яхту Медведчука продадуть на аукціоні, www.pravda.com.ua

Заарештовану 92-метрову яхту Віктора Медведчука Royal Romance буде виставлено на продаж. Усі виручені кошти спрямують до держбюджету України. Наразі яхтою розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомив керівник відділу комунікації АРМА Павло Бульдович, пише « Радіо Свобода ».

Він нагадав, що фізично яхта знаходиться у Хорватії, де її заарештували 16 березня.

«Хорватські правоохоронці наклали арешт, щоб ніхто не вчинив з яхтою будь-які дії. Після арешту яхти Офіс генпрокурора звернувся до АРМА щодо розробки дорожньої карти управління цим об’єктом», — пояснив Бульдович.

Наразі прокуратура веде розслідування у справі Медведчука, а АРМА забезпечує управління заарештованими активами політика. Пізніше, найімовірніше, агентство організує продаж яхти на аукціоні, щоб спрямувати виручені кошти на користь держави, уточнив Бульдович.

Нагадаємо, рішення про передачу яхти АРМА ухвалив Личаківський районний суд м. Львів. У ухвалі суду також зазначено, що яхта надалі буде продана. Наразі судно знаходиться в порту міста Рієка у Хорватії.

92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів. Саме судно коштує понад 200 млн доларів.

Медведчук ще у 2021 році намагався сховати яхту Royal Romance від санкцій. Тоді родина Медведчука провела махінації, які дозволили уникнути арешту судна у зв’язку із санкціями РНБО України.

Раніше судном володіла компанія Fregata Marine Ltd, зареєстрованою на Маршаллових островах. Її кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.

Проте пізніше яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd також із Маршаллових островів. Зміна власника відбулася саме тоді, коли проти Медведчука та його сім’ї почали запроваджувати санкції через підозру у фінансуванні тероризму.

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