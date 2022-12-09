​За 11 місяців митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 2,8 млрд грн — Finance.ua

​За 11 місяців митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 2,8 млрд грн Сьогодні 19:25 — Казна та Політика

Протягом січня-листопада 2022 року працівники Державної митної служби України виявили 10 404 порушення митних правил на суму 2,8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Держмитслужби.

Вилучено предметів правопорушень на суму понад 628 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 406 млн грн;

продовольчих товарів та сільгосппродукції на 37 млн грн;

валюти на 147 млн грн;

транспортних засобів на 38 млн грн.

Митниці розглянули 9325 справ про порушення митних правил та застосували адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму майже 657 млн грн.

На розгляд до суду передано 5262 справи про порушення митних правил на суму 2,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,6 млрд гривень.

Інфографіка: Митна служба

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