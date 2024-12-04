З запасом ходу 520 км: авіакомпанія представила власний електромобіль — Finance.ua

З запасом ходу 520 км: авіакомпанія представила власний електромобіль Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

З запасом ходу 520 км: авіакомпанія представила власний електромобіль

Китайська авіакомпанія представила власний електромобіль для зарубіжних ринків.

JuneYao Airlines запускає в Таїланді продаж JY Air — електроседана з запасом ходу до 520 кілометрів. Місцевим покупцям, які довіряються новому бренду, обіцяють подарунки: трирічне членство в клубі авіакомпанії, безкоштовні квитки, страховку на рік та ін.

JY Air дебютував на тайській виставці Thailand Motor Expo 2024. Заявлений коефіцієнт аеродинамічного опору — 0,23, що можна порівняти з показником дорестайлінгової Tesla Model 3.

JuneYao Airlines — одна з найбільших китайських авіакомпаній, заснована в 2005 році. Автомобілями вона вирішила зайнятися в 2023 році, створивши підрозділ JuneYao Automobile і купивши збанкрутілий стартап Yudo. Yudo випускав недорогі електромобілі на власному заводі потужністю 100 тисяч машин на рік.

У чотиридверки великий екран медіасистеми, що працює на чипі Snapdragon 8155 від Qualcomm, пара відсіків для бездротової зарядки гаджетів та люк у даху площею два квадратні метри.

Двигун у JY Air тільки один: він встановлюється на задній осі та розвиває 204 кінські сили. З місця до 100 км/год седан розганяється за 7,9 секунди, а максимальна швидкість становить 170 км/год. Акумуляторів два на вибір, але обидва поставляє CATL. Перший ємністю 51 кВт*год забезпечує 430 кілометрів пробігу, а більший на 64 кВт*год — 520 кілометрів.

Цікаво, що спершу перший електромобіль JuneYao Airlines дебютував у Таїланді, а не у Китаї. Як пише Car News China, невідомо, чи збирається авіакомпанія взагалі виходити на висококонкурентний домашній ринок. А ось інші зарубіжні країни вже розглядаються, і серед них є Казахстан, де можуть навіть налагодити складання новинки під місцевим брендом.

Autogeek За матеріалами:

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