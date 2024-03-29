З росії пішов найбільший світовий виробник цегли — Finance.ua

З росії пішов найбільший світовий виробник цегли 29.03.2024, 00:23 — Фондовий ринок

З росії пішов найбільший світовий виробник цегли

Найбільший виробник цегли у світі австрійський концерн Wienerberge продав два своїх заводи в росії і пішов із російського ринку.

Про це повідомляє РБК із посиланням на Єдиний державний реєстр юридичних осіб росії.

Новим власником заводів концерну у Володимирській області та Татарстані стала фірма Строймікс, що належить бізнесменові Олексію Філіну. Сума угоди не розголошується.

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У Wienerberger пояснили, що відхід з російського ринку пов’язаний із геополітичною ситуацією.

Загальні інвестиції Wienerberger у росії оцінюються в 60 млн євро, а фактична вартість підприємств сьогодні становить близько 4,5 млрд руб. Однак, за словами місцевих експертів, австрійський концерн продав активи значно нижче за ринок: сума угоди не перевищила 2 млрд руб.

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