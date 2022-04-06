З початку війни з ринку пішли 165 фінустанов — Finance.ua

З початку війни з ринку пішли 165 фінустанов

Вчора 19:15 — Фондовий ринок

З початку війни з ринку пішли 165 фінустанов

У березні Нацбанк виключив із реєстрів 165 фінансових установ — кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1682.

Про це свідчать дані НБУ.

Одна фінансова компанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок та 24 лізингові компанії виключені примусово.

Упродовж березня Національний банк зареєстрував одну фінансову компанію.

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 132 страховики non-life та 13 life-страховиків, 197 ломбардів, 205 кредитних спілок, 110 лізингових компаній, 894 фінансові компанії, 64 страхові брокери та 67 колекторських компаній.

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 24 небанківські фінансові групи. На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, враховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У березні до Національного банку надійшло 39 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців.

Інфографіка: НБУ

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