YouTube зробить блокування реклами практично неможливим — Finance.ua

YouTube зробить блокування реклами практично неможливим
YouTube тепер вбудовує рекламу безпосередньо у відео, щоб ускладнити її блокування.
Про це повідомляє The Bleeping Computer.
Інформація надійшла від SponsorBlock — стороннього розширення для браузерів, яке збирає дані про те, які сегменти відео містять спонсорський контент, і пропускає їх.
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Повідомляється, що вбудовування реклами на сервері порушить функціональність розширення, хоча вже з’являються нові рішення для обходу реклами.
Поки що YouTube вбудовує рекламу на стороні клієнта — скрипти JavaScript і відеоплеєр на пристрої користувача завантажують і показують рекламу.
Відеопотік і реклама відокремлені, а плеєр запрограмований так, щоб ставити контент на паузу і відтворювати рекламу в певні моменти.
Більшість блокувальників реклами зазвичай відключають рекламу на YouTube, блокуючи скрипти JavaScript. SponsorBlock працює дещо інакше: він збирає інформацію про різні сегменти відео і дозволяє користувачам пропускати ті сегменти, які є спонсорськими.
Серверна інтеграція реклами додає її безпосередньо у відеопотік до того, як контент буде доставлений глядачеві, тому користувачі отримують безперервний потік, в який вже вбудована реклама.
Файл Manifest визначає порядок відтворення цих фрагментів, і коли користувач натискає на відео, сервер YouTube надсилає плейлист, який включає як саме відео, так і рекламні фрагменти.
Потенційні рішення для обходу нововведення включають розробку складніших алгоритмів виявлення, аналізу метаданих і застосування розширеного розпізнавання шаблонів для виявлення раптових змін в аудіо/відео, які можуть свідчити про відтворення реклами.
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