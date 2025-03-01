Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні

Світ
40
Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні
Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні
У випадку остаточного скасування американської військової допомоги Україні країнам Європи доведеться додатково виділити від 100 до 350 мільярдів доларів на підтримку ЗСУ і розбудову власної оборонки.
Такі підрахунки зробив старший радник з питань Європи в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) і спеціальний радник у паризькому Фонді стратегічних досліджень Франсуа Гейсбург.

Головний виклик — виробничі потужності

За його словами, головною проблемою у цьому контексті є обмежені виробничі потужності країн Європи.
Читайте також
Навіть якщо буде політична воля повністю замістити американську допомогу Україні, у європейців просто недостатньо промислових потужностей, аби фізично виготовити той обсяг зброї, який постачали ЗСУ американці.
Однак ситуація не настільки критична, як може здатися на перший погляд.
Від початку повномасштабного вторгнення рф американці передали Україні військової допомоги сумарно на 60 мільярдів доларів, а країни Європи — на 40 мільярдів євро.
Читайте також
Тобто різниця не є катастрофічною, хоча від європейців все одно знадобиться істотно наростити випуск зброї.
Втім, як зазначає Франсуа Гейсбург, навіть за найоптимістичнішого сценарію, коли допомога США залишиться, а війна швидко закінчиться перемир’ям, Європі все одно треба нарощувати виробництво власної зброї.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.