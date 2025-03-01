Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні — Finance.ua

Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні Сьогодні 20:19 — Світ

Європі доведеться витратити до 350 млрд доларів у разі скасування допомоги США Україні

У випадку остаточного скасування американської військової допомоги Україні країнам Європи доведеться додатково виділити від 100 до 350 мільярдів доларів на підтримку ЗСУ і розбудову власної оборонки.

Такі підрахунки зробив старший радник з питань Європи в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) і спеціальний радник у паризькому Фонді стратегічних досліджень Франсуа Гейсбург.

Головний виклик — виробничі потужності

За його словами, головною проблемою у цьому контексті є обмежені виробничі потужності країн Європи.

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Навіть якщо буде політична воля повністю замістити американську допомогу Україні, у європейців просто недостатньо промислових потужностей, аби фізично виготовити той обсяг зброї, який постачали ЗСУ американці.

Однак ситуація не настільки критична, як може здатися на перший погляд.

Від початку повномасштабного вторгнення рф американці передали Україні військової допомоги сумарно на 60 мільярдів доларів, а країни Європи — на 40 мільярдів євро.

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Тобто різниця не є катастрофічною, хоча від європейців все одно знадобиться істотно наростити випуск зброї.

Втім, як зазначає Франсуа Гейсбург, навіть за найоптимістичнішого сценарію, коли допомога США залишиться, а війна швидко закінчиться перемир’ям, Європі все одно треба нарощувати виробництво власної зброї.

УНІАН За матеріалами:

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